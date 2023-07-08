بسبب الأساتذة| الباز يطرح مبادرة للم الشمل بين علي الحجار ومدحت صالح

طرح الإعلامي محمد الباز، مبادرة "لم الشمل"، لإنهاء الخلاف بين الفنان علي الحجار، والفنان مدحت صالح، بعد مشروع "الأستاذ" لتقديم التراث الغنائي.

وأضاف "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن المبادرة يدعى فيها الفنان مدحت صالح، وعلي الحجار أن يجلسا على مائدة واحدة، من الممكن أن تستضيفهما جريدة الدستور، بعيدًا عن التسخين لأن علي الحجار عنيد، ومدحت صالح لا يعرفه شخصيًا.

وتابع محمد الباز، أن علي الحجار ومدحت صالح، نجمان كبيران وفرصة كبيرة لمصر ولا يجوز أن يكون هناك مهرجان كبير يعاد فيه تقديم التراث ويوجد خناقة جانبية بين نجمين كبار، مشيرًا إلى أنه يطالب بأن يجلس النجمين معًا في البداية حتى يتحدد شكل المشروع.

وأشار "الباز"، أنه ليس متفائل باستجابتهما للمبادرة ولكنه يأمل، ولا يهمه المكسب الشخصي من هذا المشروع ولكن ما يريده هو البلد لأنها ليست حرب بينهما ولا مباراة أهلي وزمالك وجمهور يدعم هذا وآخر يدعم ذاك.

وأكد أن الأمر فرصة لعلي الحجار ومدحت صالح، ليزيدا نجوميتهما في هذه الفترة لأنهما ليسا أصحاب حفلات في الساحل أو الحفلات المفتوحة وهذه فرصة أمامهما لان المشروع جيد ولا نريد أن نضيعه في الخلافات.