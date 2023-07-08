قرار قضائي جديد بشأن استئناف طبيب الكركمين

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، نظر استئناف طبيب الكركمين في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام، لجلسة 11 سبتمبر المقبل.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في القاهرة، خلال جلسة سابقة بعد قبول الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، وتخفيض الحكم للحبس سنة واحدة فقط.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، عاقبت المتهم أحمد أبو النصر، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.