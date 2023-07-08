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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي جديد بشأن استئناف طبيب الكركمين

طبيب الكركمين
طبيب الكركمين

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، نظر استئناف طبيب الكركمين في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام، لجلسة 11 سبتمبر المقبل.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في القاهرة، خلال جلسة سابقة بعد قبول الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، وتخفيض الحكم للحبس سنة واحدة فقط.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، عاقبت المتهم أحمد أبو النصر، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

أحمد أبو النصر الكركمين المحكمة الاقتصادية انتحال صفة طبيب طبيب الكركمين كركم المتهم أحمد أبو النصر القاهرة الاقتصادية

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