حقيقة مسح البيت بالماء والملح لتحصينه من الحسد.. داعية يوضح

هل مسح المنزل بالماء والملح يمنع الحسد .. قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لم يرد فى القرآن الكريم ولا السنة النبوية أن مسح البيت بالماء والملح لطرد الشياطين ومنع الحسد".



وأشار إلى أن مسح البيت بماء وملح سواء أكان ملح رشيد أو خشن لم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية انه يمنع الحسد، أو يزيل الطاقة السلبية.

فيما أكدت دار الإفتاء، أنه ليس حراما، ولكن الأفضل أن نحصن بيوتنا بسورة البقرة وبالأذكار وبذكر الله.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان لأن اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ناصحا أن نحصن بيوتنا بكلام المولى عز وجل، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأذكار، أولى من رش الملح.



هل التثاؤب والصداع من علامات الحسد

الخوف من الحسد والسحر أمر قد يصيب قلوب العديد من الأشخاص، ويسبب في بعض الأحيان الكثير من المشكلات النفسية والجسدية للشخص وذويه، ومع ذكره في القرآن الكريم، يبحث الأشخاص عن أعراضه وكيفية التأكد من الإصابة به وما العلاج السريع له.

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها، استنادا لقوله تعالى: «نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون».

ونصح أنه يجب على المؤمن أن يعلم أنه لا يضره الحسد إلا ما قدره الله عليه، فلا يجري وراء الأوهام والدجالين، وينبغي عليه أن يحصن نفسه وأهله بقراءة القرآن والذكر والدعاء.

رقية شرعية لأبطال الحسد والسحر



1-سورة الفاتحة (٣ مرات)

2-آية الكرسي (٣ مرات)

3-سور الإخلاص + المعوذتين (٣ مرات)

4-"بسم الله أرقيك من كل شيئ يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك" (٣ مرات)

5-"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" ٣ مرات

6-"أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة" (٣ مرات)

7-"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في الس