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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.. توافد طلاب الثانوية العامة بأسوان على اللجان الامتحانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

توافد منذ قليل طلاب الثانوية العامة بأسوان من الشعبتين العلمية والأدبية لأداء امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة " علمى علوم "،  والتفاضل والتكامل لطلاب الشعبة"  الرياضيات "،  وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

وكان قد أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم للاستعداد الجيد لتوفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء 7779 طالبا وطالبة للامتحانات داخل 26 لجنة فى سهولة ويسر وذلك من خلال تجهيز لجان الامتحانات، والاطمئنان على إتاحة كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة بها من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية. 

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امتحانات 

وكلف المحافظ، أن يتوازى مع ذلك تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بإجمالى 22 استراحة للسيدات والرجال، وتوفير كافة وسائل المعيشة الكريمة بها.

وشدد عطية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان.

من جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه بناءاً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ أسوان، تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعداد للامتحانات، بجانب تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية، مؤكداً أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ.

وأشار لطفى إلى أنه تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على مدار إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو. 

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