معاون وزير الصحة: مصر أقل الدول في نسب الإصابة بفيروس سي.. فيديو

أكد الدكتور جلال الشيشيني معاون وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن مصر حققت إنجازا كبيرا كدولة حيث استطاعت خلال 6 أشهر أن تصبح أقل دولة حول العالم في نسب الإصابة بـ فيروس سي، بعد إن كانت الأعلى بين دول العالم.

2.2 مليون مواطن مصابون بالأجسام المضادة لـ فيروس سي



وأضاف "الشيشيني" خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي أم سي" ، أن الدولة المصرية قامت بفحص فيروس سي لـ أكثر من 50 مليون مواطن، و ذلك في 2018 و 2019، و مازال الفحص مستمرا حتى الآن.



وأشار معاون وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة إلىأنه من خلال المبادرات الصحية تم اكتشاف حوالي 2.2 مليون مواطن مصابين بالأجسام المضادة لـ فيروس سي، مؤكداً أنه تم تقديم العلاج لـ1.2 مواطن مجاناً.