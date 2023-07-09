عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 46 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في مركزين بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت الوحدات المحلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية

أسفرت الحملات عن ضبط 46 مخالفة تموينية  بمركزي مطاي والعدوة.

محافظ المنيا: إجراء 53 ألف عملية جراحية بمشاركة 20 مستشفى

صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ1564 حالة ضمن قافلة بنزلة البدرمان

في مركز ومدينة مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 41 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية منبال حيث تنوعت المخالفات ما بين ( عدم نظافة، و نقص وزن، و عدم صرف بون، و عدم إعلان، وعدم وجود ميزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وذلك في إطار إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 5 مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و سلع بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الحملات التموينية والرقابية الوحدات المحلية خبز غير مطابق للمواصفات محافظ المنيا مخالفات تموينية الاسواق والمحال التجارية الحملات التموينية المخابز البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

لا يصلح.. محمد فضل الله يطرح حلولا لهيكلة الدوري المصري

أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ طارق حامد مع اتحاد جدة.. تفاصيل

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ82 ألف مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة

بعد 10 سنوات من الحظر.. قرار عاجل من إيطاليا بشأن استئناف الرحلات مع ليبيا

روسيا.. تفعيل منظومة الدفاع الجوي في روستوف بسبب عدة هجمات

لحماية دول المنطقة من الأخطار.. اعتماد مركز سعودي للأرصاد الجوية مكتبا إقليميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عز يحتفل بتخرج نجله .. صور

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ