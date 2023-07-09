تحرير 46 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في مركزين بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية

أسفرت الحملات عن ضبط 46 مخالفة تموينية بمركزي مطاي والعدوة.

في مركز ومدينة مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 41 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية منبال حيث تنوعت المخالفات ما بين ( عدم نظافة، و نقص وزن، و عدم صرف بون، و عدم إعلان، وعدم وجود ميزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وذلك في إطار إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 5 مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و سلع بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.