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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة عن تراجع أسعار الذهب مجددا اليوم في مصر 9-7-2023، لتسجل مستويات جديدة متدنية، خاصة سعر الجرام من عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة.

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واستقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-7-2023، في معظم البنوك التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من شهرين ونصف علي الأقل.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، بلغ 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه بنوك "مصر، الأهلي، التنمية الصناعية" حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، المشرق، العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهلي QNB،بلوم،المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية للشهر الرابع علي التوالي  .

شاهد الفيديو:

سعر الدولار البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه اسعار العملات الاجنبية

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