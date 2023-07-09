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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رومانسى.. ماندو العدل يعلن عن فيلمه الجديد حدوتة الأيام الباقية

ماندو العدل
ماندو العدل

نشر المخرج ماندو العدل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تصويره فيلا  جديدا بعنوان مؤقت “حدوتة الأيام الباقية”. 

وقال ماندو العدل : “بسم الله الرحمن الرحيم.. فيلم حدوتة الايام الباقية  ( اسم مؤقت ).. انتاج احمد السبكي وتأليف محمد صادق وبطولة احمد حاتم وكارمن بصيبص ومريم الخشت ومراد مكرم وحنان سليمان وفيلم رومانسي مختلف عن اي حاجة اتعملت في ال genre ده.. اتمني يعجبكم”. 

ماندو العدل 

كان ماندو العدل قال عن مسلسله الأخير “عملة نادرة”، إنه يشعر بالسعادة بالعمل مع الفنانة نيللي كريم، لافتا أنه ليس من السهل على المخرج أن يجد فنانا جريئا ولديه قدرة على التلون في أدواره ، وأن هذا يجعل المخرج يطمع أكثر في إخراج أكبر قدر من موهبته ليقدم رؤيته.

وتابع ماندو العدل، خلال لقائه في برنامج «عاصمة الفنون» على قناة القاهرة الإخبارية، أنه حين تحدث مع نيللي كريم حول طبيعية المسلسل والشخصية الصعيدية، كان يعلم أنه سيكون لديها تخوفات، خاصة أنهم لم يقدموا عملا بطابع صعيدي من قبل، مؤكدا أنه كان يثق بموهبة نيللي كريم، وأنه بالعمل والاجتهاد نصل إلى المستوى المطلوب لشخصية نادرة، وأنه تمكن من إقناعها في نهاية الأمر.

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أما عن اختيار أحمد عيد ليقدم شخصية مسعود في مسلسل عملة نادرة، قال ماندو العدل، إنه بالفعل كان هناك تحفظ من الشركة المنتجة حين وقع الاختيار عليه، موضحا أن هذا التحفظ أمر منطقي لأن أحمد عيد معروف لدي الجمهور بأنه ممثل كوميديان ويقدم الكوميديا السوداء وهو امر صعب، لذلك كان هناك مخاطرة في اختياره، مؤكدا أن عيد كان يشبه تماما شخصية مسعود في خياله بكل تركيبته ومظهره، موضحا أن عيد رفض تقديم الشخصية في البداية واعتذر عن الدور ثم اقتنع وقدمه.

تجارب سابقة 

وأوضح ماندو، أن الثقة بينه وبين الشركة المنتجة هي التي جعلتهم يقتعنوا في النهاية، مشيرا إلى ان له تجارب سابقة ناجحة في اختيار فنانين في أدوار لم يقدموها من قبل، مثل شريف سلامة في فاتن أمل حربي، ومحمد ثروت الذي نقله من الكوميديا إلى التراجيديا في مسلسل بين السما والأرض، وأكد ان الامر بالتاكيد كان مخاطرة لان عيد يقدم شخصية صعيدي وتراجيدي وشرير ولكن الأمر نجح ونال استحسان الجمهور، مؤكدا ان عيد لديه قدرات تمثيلة كبرى ولكنه كان يحتاج إلى مخرج يراها ليظهرها إلى العلن.

 

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