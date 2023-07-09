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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إلغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية

صدى البلد

وافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ. 

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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

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47.7 مليون جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة الأسبوع الماضي

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين والأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيها مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.

البورصة هيرميس شركة طاقة عربية أسهم شركة طاقة عربية المستثمرين

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