اقبض 13000 جنيه فى الشهر.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرفها

يسعي الكثير من الشباب إلى البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتب شهري ثابت وعليه تسعي الحكومة والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص إلى الاعلان بشكل مستمر عن وظائف متعددة جديدة.

فرص عمل جديدة فى موقع فرصنا

فرص عمل جديد أعلن عنها موقع فرصنا مجموعة مميزة من الوظائف الحرفية والتي تشترط سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

وظائف حرفية عبر موقع فرصنا



وتتوافر العديد من فرص العمل للشباب كوظيفة نجار بشركة خاصة فى عين شمس - القاهرة والتي تشترط سنين الخبرة: 5 - ‎15 سنة خبرة كما أن السن المطلوب: 34 - 45 سنة ويتراوح الراتب الأساسي 6500 - 11000 جنيه مصري.

كما تتوفر فرص عمل فى وظيفة فني كاوتش داخل شركة خاصة فى التجمع الخامس - القاهرة مع ضرورة وجود سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

ويشترط الحصول علي مؤهل ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) (دبلوم صناعي ثلاث سنوات - شعبة المركبات) ويترواح الراتب من 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظائف خاليه عبر موقع فرصنا

كما تشمل وظائف موقع فرصنا الحاجة إلي وظيفة فني تركيب فاميه وافلام حماية للسيارات داخل شركة لكماليات السيارات للعمل فى مدينة العبور - مدينة نصر - القاهرة مع ضرورة وجود 5 سنوات خبرة على الأقل كما أن السن المطلوب: 24 - 40 سنة ويترواح الراتب الأساسي: 7000 - 10000 جنيه مصري كما توجد حوافز إضافية 1000 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة سروجي سيارات



وتشمل الفرص المتاحة أيضا وظيفة سروجي سيارات داخل شركة لكماليات السيارات للعمل بمقرها فى مدينة العبور - القاهرة مع ضرورة وجود سنتان-‎10 سنوات خبرة كما أن السن المطلوب: 22 - 43 سنة.

ويبلغ الراتب الأساسي: 5500 - 6500 جنيه مصري كما توجد حوافز إضافية من 500 - 1500 جنيه مصري.

أما للراغبين في العمل بمجال السرميك توجد وظيفة فني تركيب سيراميك مبلط داخل شركة فى أبو رواش - الجيزة مع ضرورة وجود 7 سنوات خبرة على الأقل كما أن السن المطلوب: 25 - 50 سنة ويحصل الملتحق بالوظيفة على الراتب الأساسي: 6000 - 7000 جنيه مصري.

وظيفة فنى كهرباء كنترول



وتوجد فرصة عمل وظيفة فنى كهرباء كنترول داخل شركة لصناعة النسيج بالعاشر من رمضان - الشرقية مع ضرورة وجود 3-‎5 سنوات خبرة كما أن السن المطلوب: 26 - 36 سنة.

ويحصل الملتحق بالوظيفة على الراتب الأساسي: 5000 - 7500 جنيه مصري والحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.