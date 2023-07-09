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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثلاثي المنتخب الأولمبي يعود لتدريبات الزمالك الثلاثاء

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي  حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر في تدريبات الأبيض استعدادا للقاء القمة المقبل في الدوري.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن يعود الثلاثي للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل بعد العودة من المغرب مع بعثة المنتخب الأولمبي عقب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي حصل فيها الفراعنة على المركز الثاني.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

فيما كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من إدارة الكرة حسم ملف التجديد لأحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق.

وأكد المصدر أن المدير الفني شدد على مسئولي الزمالك أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية في خطة اللعب التي يطبقها مع الفريق ولا غنى عنه، وضرورة استمرار اللاعب لفترة أطول مع الفريق.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد فيوتشر عند 58 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

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