إصابه أهداف مدنية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على بريانسك بصاروخين

أعلن حاكم منطقة بريانسك، الكسندر بوجوماز، اليوم الأحد، أنه تم إسقاط صاروخين في منطقة بريانسك الجنوبية الروسية المتاخمة لـ أوكرانيا، ولكن بدون وقوع إصابات من المدنيين.

وقال بوجوماز على قناته على تليجرام، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت صاروخين أوكرانيين، أحدهما دمر منشرة في مستوطنة بيتوش، ولكن بدون إصابات.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا فى منطقة كراسنى ليمان خلال اليوم الماضى خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وأوضح كوناشينكوف في بيان: “تم إحباط أنشطة مجموعتين أوكرانيتين من مجموعات التخريب / الاستطلاع بالقرب من غابات سيريبريانسكي”، لافتا إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 80 فردًا أوكرانيًا، وعربة قتال مشاة، ومركبتان قتاليتان مصفحتان، وشاحنتان صغيرتان، ونظام مدفعي بمحرك من طراز Gvozdika، ومدفعان من طراز D-30 ومدفع واحد.

وأضاف كوناشينكوف في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي قضي على ما يصل إلى 180 من القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.