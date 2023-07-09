وزير الصحة: مركز تجميع البلازما بالإسكندرية يستوعب 20 كرسيا للتبرع

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مركز تجميع البلازما والمركز الأفريقي لصحة المرأة بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة أعمال التجهيزات والتطوير الجارية بهما، وذلك في إطار زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية «100 يوم صحة».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أعمال التجهيزات الجارية بمركز تجميع البلازما بالإسكندرية، وفقًا لاشتراطات الشركة المصنعة لمشتقات بلازما الدم، والتي يتم إجراؤها بجميع مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة في المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مركز تجميع البلازما بالإسكندرية يعد أكبر المركز الـ6 التي تعمل بالمرحلة الأولى للمبادرة، وذلك بطاقة استيعابية 20 كرسيا للتبرع.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته الميدانية، بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة في محافظة الإسكندرية، وراجع مع الشركات المنفذة أعمال التطوير التي تمت بالمركز حتى اليوم، مقارنة بما تم منذ زيارته السابقة في يوليو 2022، موضحًا أن الوزير أبدى ملاحظاته بأن نسب الإنجاز غير ملحوظة وتسير ببطء، مما يؤثر بالسلب على عودة انتظام العمل بالمركز.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير شدد على الانتهاء من جميع أعمال التطوير خلال شهر أكتوبر المقبل، ومراجعة ما تم وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجه بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة نسب أعمال التطوير بالمركز أسبوعيًا، سرعة استعادة مكانة المركز وتحقيق دوره المنشود إقليميًا ودوليًا، في مجال تطوير أساليب التدريب والبحث العلمي في مجال صحة وتنمية المرأة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.