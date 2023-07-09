مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الوقاية من ضربات الشمس

تعتبر ضربات الشمس من أكثر الإصابات خطورة بالنسبة للأمراض المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة وتندرج تحت قائمة الحالات الحرجة، لذلك من الضروري التعرف على كيفية علاج ضربة الشمس و طرق الوقاية منها وفقا لموقع هيلثى.

أعراض الإصابة بـ ضربة الشمس :

-الصداع النابض.

-الدوخة و الدوار.

-قلة التعرق بالرغم من ارتفاع الحرارة.

-ارتفاع حرارة الجسم و جفاف البشرة و احمرارها.

-ضعف و تشنج العضلات.

-القيء و الغثيان.

-تسارع ضربات القلب.

-صعوبة في البلع و التنفس.

-الاضطرابات السلوكية.

و أخيرا الإغماء.

طرق تجنب الإصابة بضربات الشمس:

إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة في الخارج فمن الأفضل البقاء في المنزل، ولكن إذا كان من الضروري جداً الخروج في أشعة الشمس و الحرارة المرتفعة، ينصح باتباع التالي:

-احرص على ارتداء ملابس خفيفة ذات ألوان فاتحة لتعكس الحرارة و قبعة كبيرة لتحجب الشمس.

-استخدم واقي الشمس بعامل حماية 30 درجة أو أكثر.

- محاولة تأخير المواعيد في الخارج أو تغييرها للصباح الباكر بعيداً عن حرارة الشمس الحارقة.

- إذا قررت ممارسة اي نشاط خارج المنزل يجب الحرص على شرب السوائل و أفضلها الماء قبل الخروج مباشرة، وشرب الماء أثناء الخروج حتى إذا لم تشعر بالعطش.

- الإكثار من شرب الماء والسوائل لتجنب الجفاف.