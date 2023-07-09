بفستان ملفت .. ابنة ماجد المصرى تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

نشرت ابنة الفنان ماجد المصري، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت ابنة ماجد المصرى، بإطلالة أنيقة ومميزة فستان سواريه.

وتتميز ابنة ماجد المصري، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها بعد خلعها الحجاب.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ابنة ماجد المصري على وضع الماكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل ضرب نار الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2023 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وشارك ضيف شرف في مسلسل المداح في رمضان 2023 أيضا ، بطولة حمادة هلال.