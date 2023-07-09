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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمين العام لأصحاب المعاشات يكشف تفاصيل الحكم بعدم دستورية قواعد التسوية المبكرة

المعاشات
المعاشات

كشف سعيد الصباغ، الأمين العام لأصحاب المعاشات تفاصيل الحكم بعدم دستورية قواعد تسوية المعاش المبكر.

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وقال سعيد الصباغ، الأمين العام لأصحاب المعاشات، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الحكم شديد الأهمية بالنسبة لأصحاب المعاشات".

 

وأضاف: "هذا الحكم من المفترض أنه اعتبارا من 11 يونيو 2009 كل تسويات المعاشات التي تمت بالاستقالة تمت على جدول تم تغييره ووضع آخر مما أدى إلى خفض المعاش للنصف".

 

وأشار: "هذا معناه أن الذي خرج حصل على نصف معاشه فقط، وكان يخصم 5% من الأجور المتغيرة"، موضحا: "عندما تم تطبيق قانون 130 أصبح الخصم على إجمالي المعاش، على أساسي ومتغير"، معقبا: "المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون 130 وهذا معناه أنه سيتم إعادة التسوية للذين خرجوا على المعاشات اعتبارا من 11 يونيو 2009 حتى تاريخ تنفيذ الحكم".
 

المعاشات

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