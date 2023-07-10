مفاجأة.. تناول الفاكهة بهذه الطريقة يساعد على إنقاص الوزن

الفاكهة ضرورية جدًا في نظامنا الغذائي ونمط حياتنا، لكن كل شيء يجب أن يؤخذ بالقدر المناسب ودقة التوقيت أمر حيوي، وبالمثل ، إذا تم تناول الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية ، والألياف ، والجلوكوز ، وما إلى ذلك خلال المدة الخاطئة من اليوم مع التركيبات الخاطئة ، فإن ذلك سيكون له تأثير أقل فائدة على صحتك بدلاً من أن يؤدي بك إلى زيادة الوزن أو ربما بعض المضاعفات الصحية الأخرى .

لذلك ضع دائمًا هذه النصائح في الاعتبار:



-اختر الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI)

يقول الدكتور روهيني باتيل ، MBBS وخبير التغذية المعتمد: "اختر الفواكه التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ، مثل التوت والكرز والتفاح والكمثرى، تفرز هذه الفاكهة السكر في مجرى الدم بشكل أبطأ ، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع حدوث طفرات يمكن أن تسهم في زيادة الوزن ".

-اقرن الفاكهة بالبروتين

لجعل تناول الفاكهة أكثر توازناً وإرضاءً ، قم بإقرانها بمصدر للبروتين، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني أو الجبن القريش أو حفنة من المكسرات جنبًا إلى جنب مع الفواكه في السيطرة على الجوع والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول. -تجنب تناول الفاكهة على معدة فارغة

في حين أن الفاكهة مغذية ، فإن تناولها على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، لتجنب ذلك تناول الفواكه كجزء من وجبة متوازنة أو وجبة خفيفة تحتوي على البروتين والدهون الصحية والحبوب الكاملة ، كما ينصح الدكتور باتيل.

-التحكم في الجزء التدريبي

على الرغم من أن الفاكهة صحية ، إلا أنها لا تزال تحتوي على السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية، ضع في اعتبارك أحجام حصصك وتجنب الاستهلاك المفرط ، خاصة إذا كنت تهدف إلى إدارة الوزن، التزم بأحجام الحصص الموصى بها واستمتع بمجموعة متنوعة من الفواكه على مدار اليوم.

-دمج الفواكه في وجبات متوازنة

وفقًا للدكتور باتيل ، "بدلاً من الاعتماد فقط على الفاكهة كوجبات خفيفة ، قم بدمجها في وجباتك للحصول على العناصر الغذائية والألياف المضافة، أضف الفاكهة المقطعة إلى السلطات ، واخلطها في العصائر ، أو استخدمها كطبقة للحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان. "

-أعط الأولوية للفواكه الكاملة على العصائر

على الرغم من أن عصائر الفاكهة قد تبدو مريحة ، إلا أنها غالبًا ما تفتقر إلى محتوى الألياف الموجود في الفاكهة الكاملة ويمكن أن تكون أعلى في السكر والسعرات الحرارية، من الأفضل تناول الفاكهة الكاملة للاستفادة من الألياف التي تحتوي عليها ، والتي تساعد على الهضم وتساعد على تنظيم الشهية. لذلك ، حافظ على كل ذلك تحت السيطرة لامتصاص معظم الفوائد الغذائية لجميع الفواكه الموسمية في السوق.

المصدر: timesofindia.

