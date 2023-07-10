أول شاب يفوز بلقب ملكة جمال العالم.. ما القصة ؟

فازت عارضة الأزياء والممثلة المتحولة جنسياً، ريكي فاليري كولي، بلقب ملكة جمال هولندا لعام 2023، لتصبح أول فائز من الذكور في تاريخ المسابقة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، فازت كولي على تسع متسابقات من مواليد النساء في المسابقة التي أقيمت في مسرح AFAS في بلدة Leusden.

أول شاب يفوز بلقب ملكة جمال العالم

وتبلغ كولي من العمر 22 عامًا وستمثل هولندا في مسابقة ملكة جمال الكون الثانية والسبعين في السلفادور في وقت لاحق من هذا العام، لتصبح ثاني متسابقة متحولة جنسيًا تتقدم إلى المسابقة الدولية.

وكانت الإسبانية أنجيلا بونس هي أول متسابقة من مواليد الذكور في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2018، ولكنها لم تتأهل إلى الدور النهائي.

وفي منشور على موقع انستجرام بعنوان "Miss Universe" برعاية شهر الفخر، اختارت كولي "النصر" كوصف ذاتي من كلمة واحدة، وكتبت: "كطفل صغير، تغلبت على كل الأشياء التي مرت في طريقي. والآن، أقف هنا كامرأة متحولة قوية وواثقة".

وصرحت ملكة جمال عن دعمها لمجتمع الكوير والتنوع في المسابقات الجمالية، وقالت: "الحب هو الحب، كن من تريد، ولا تنسى أبدًا، احتفل دائمًا بفخرك". وأعربت الملكة عن رغبتها في أن تكون نموذجًا يحتذى به لمجتمع الكوير.

وفي منشور آخر على انستجرام، أشارت العارضة الشابة ريكي فاليري كولي إلى أنها أجرت الجراحة التي أصلحتها لتصبح المرأة التي تريد أن تكونها.

تغيير في مسابقات الجمال

يذكر أن مسابقات الجمال شهدت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر المتنافسين المتحولين جنسيًا في عام 2012، واستقبلت مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية المتنافسين المتحولين جنسيًا بعد فوز برايان نغوين بلقب ملكة جمال أمريكا في العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض المسابقات لا تزال تحظر مشاركة المتنافسين المتحولين، وتحديدًا مسابقة ملكة جمال الكندية الوطنية التي منعت جينا تالاكوفا من المشاركة بسبب هويتها الجنسية، قبل أن يتدخل ترامب ويسمح لها بالمنافسة.