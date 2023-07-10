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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور

نشر حازم عاشور، شقيق اللاعب إمام عاشور، فيديو عن نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

جاء ذلك بعد أنباء انتهاء صفقة شقيقه إمام عاشور، مع النادي الأهلي، قادم من نادي ميتلاند الدنماركي.

وتضمن الفيديو رسالة وأغنية في حب نادي الزمالك، ليثير شقيق إمام عاشور الجدل، ونال الفيديو تعليقات كثيرة من قبل محبي نادي الزمالك واللاعب إمام عاشور. 

ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.

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