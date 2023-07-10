سقوط 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بمحطات القطارات.. صور

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين حيث تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، وذلك حال تواجده بأحد المواقف بالقاهرة .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة قنا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن (3) سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى .

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن (10) سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة .

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