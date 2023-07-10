سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

أنقذت العناية الالهية وبفضل التحرك السريع من قبل رجال الحماية المدنية بالقاهرة بنك شهيرا بمصر الجديدة من كارثة بعد نشوب حريق في وحدة التكييف الخارجية.

‏وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغ من إدارة بنك شهير الكائن في شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة بنشوب حريق محدود في الوحدة الخارجية لتكييف البنك بالطابق الثالث والتي أدت إلى احتراق الشباك وجزء بسيط من واجهة المبنى .

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتم التعامل مع النيران ونجحت القوات في إخماد الأدخنة المتصاعدة دون إصابات بعد أن تم إخلاء البنك من العملاء حفاظا على ارواحهم.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق سقوط قطعة قماش من الطابق التاسع على وحدة التكييف الخارجية الخاصة بالبنك بالطابق الثالث مما ادي إلى تعطل مروحة التكييف و نشوب حريق في الوحدة الخارجية ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.