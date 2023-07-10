طريقة عمل الأيس كوفي .. مشروب الصيف بـ 5 طرق

طريقة عمل الأيس كوفي لعشاق الآيس كريم ومحبي القهوة بطرق مختلفة منها طريقة عمل الأيس كوفي بالنسكافيه والأيس كوفي بالكابتشينو

طريقة عمل الأيس كوفي في الخلاط

آيس كريم وقهوة وحليب مكثف وصوص شيكولاته

طريقة التحضير

1. نضع في إبريق الخلّاط الكهربائي الماء الدافئ، والقهوة، ثم نخلط المكونات جيداً على سرعة متوسطة حتى تذوب القهوة تماماً.

2. نسكب الحليب، والماء البارد، والحليب المكثّف المحلى، وصوص الشوكولاتة، ونخلط المكونات جيداً في الخلاط حتى تتجانس

3. نسكب الآيس كوفي في كاسات التقديم، وتقدّم مباشرةً مع إضافة مكعبات الثلج.

4. يمكن استبدال الحليب بالايس كريم او الكريم شانتيه.





طريقة عمل الآيس كوفي بالنسكافيه

طريقة طريقة عمل الأيس كوفي بالنسكافيه نفس الطريقة السابقة ولكن باختلاف القهوة نضع النسكافية لعمل القهوة المثلجة (ايس كوفي)

مكوّنات:

3 ملاعق سكر

1.5 ملعقة نسكافيه

3 أرباع كوب حليب

12 مكعب جليد

القليل من المياه المغلية

طريقة التحضير:

داخل الخلاط ، نضيف السكر ، النسكافيه، الحليب والماء.

نخلط يدويا بواسطة معلقة لمنع التكتل وبعدها نضيف مكعبات الجليد ونشغل الخلاط ، نوقف الخلاط عند اختفاء صوت تفتت الجليد.

نصب الخليط في كوب ونضع قشة للشرب ونقدمها .



طريقة عمل الآيس كوفي بدون لبن

هذه الوصفة لمحبي نكهة القهوة أكثر من أي إضافات ولن تحتاج طريقة عمل آيس كوفي بدون لبن المقادير كثيرة واليكم الوصفة



المقادير

• 2 ملعقة صغيرة حبيبات قهوة سريعة الذوبان

• 1 ملعقة كبيرة شراب الشيكولاتة

• 1/2 كوب ماء دافئ

• 15 مكعب من الثلج

• 1/2 علبة حليب مكثف

طريقة التحضير

1. أحضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القهوة و الماء و اخلطي جيدا.

2. اضيفي الحليب المكثف الى القهوة و اخلطي المزيج.

3. ضعي مكعبات الثلج في الخلاط و اخلطي مرة اخرى حتى تصبح سميكة القوام.

4. ضعي القهوة في أكواب التقديم و قدميها مثلجة مع البسكويت.



طريقة عمل الآيس كوفي بالكابتشينو

طريقة عمل آيس طريقة عمل الآيس كوفي بالكابتشينو أو طريقة عمل آيس كريم كوفي سهلة ولذيذة



المقادير

كوب حليب بارد

نصف كوب ماء مغلي

ملعقة صغير كابتشينو

سكر حسب الرغبة

ثلج

كريمة مخفوقة لتزيين

خطوات التحضير

تذويب القهوة في الماء المغلي

وتركه حتى يتسرب البن أسفل الكوب

يوضع المشروب في الخلاط مع المراعاة عدم وضع البن

يضاف الحليب وسكر وتضرب جيدا

يضاف الثلج واحد تلو الاخرى مع الاستمرار الخلط حتى يتجانس الخليط

يصب في الكاس ويزين و كريمة مخفوقة يقدم باردا

