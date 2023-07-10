التوك شو.. الأرصاد تنفي تعرض مصر لارتفاع كبير في درجات الحرارة..والمعدن الأصفر يواصل هبوطه

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، اليوم الأثنين 10 -7- 2023.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل2475 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2163 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17310 جنيهات.

آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 10_7_2023

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.94 جنيه للبيع،33.82 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.72 جنيه للبيع، و39.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.82 جنيه للبيع، و100.47 جنيه للشراء.

الأرصاد تكشف عن حقيقة تعرض مصر لارتفاع كبير في درجات الحرارة

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن «الأسبوع الأعلى في درجات الحرارة»، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتصل إلى 45 مئوية، ومع نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو درجة إلى 2 فقط، وبانتهاء الأسبوع تعود درجات الحرارة لتسجل 36 مئوية، والحرارة المحسوسة تصل لـ38 مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القناة الأولى»، أنّ الطقس اليوم حار رطب نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وخلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ويستمر الانخفاض حتى الصباح الباكر.

الأرصاد:المدن المطلة على البحر الأحمر تشهد درجات الحرارة مرتفعة خلال فترات النهار

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنّ الارتفاع في نسب الرطوبة بشكل كبير، يشعر بارتفاع درجات الحرارة، محذّرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، ومن الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، حيث يؤثر منخفض الهند الموسمي على الطقس، في شهري يوليو وأغسطس.

وأكدت غانم، أنّ البحر الأحمر مؤهل لأعمال الصيد والملاحة، لكن المدن المطلة على البحر الأحمر تشهد درجات الحرارة مرتفعة خلال فترات النهار، حيث تكون بين 38 و40 درجة مئوية، لذلك يجب الحذر من الأجواء شديدة الحرارة فترات النهار، ولكن الملاحة البحرية قائمة والبحر مؤهل لجميع أعمال الصيد والملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة 35 -25

الإسكندرية 30 -23

الإسماعيلية 36 - 23

الغردقة 38 - 29

أسوان 41 - 29

سوهاج 38 -25

المنيا 36 -24