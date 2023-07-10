عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتلقى شكاوى المواطنين عبر 5 وسائل للتواصل.. تفاصيل

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال 5 وسائل للتواصل الاجتماعي، لضمان سرعة وصول الشكاوى متابعة حلها.

ويستطيع المواطنين تقديم شكواهم  لوزارة التنمية المحلية، من خلال مبادرة صوتك مسموع  التى تم اطلاقها خصيصا للتواصل المباشر مع المواطنين وسرعة حل المشاكل والشكاوى التى تصل اليها ،والتى حققت نجاحا كبيرة في حل الكثير من شكاوى المواطنين في أسرع وقت.

وخصصت وزارة التنمية المحلية 5 وسائل للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي حول  مشاكل الغلاء وارتفاع الاسعار والتعديات علي الاراضي الززراعية واملاك الدولة الاشغالات القمامة البناء المخالف و الفساد الاداري  بالاضافة الى اقتراحات قرى مبادرة حياة كريمة.

ويتم تقديم شكاوي المواطنين من خلال مبادرة  "صوتك مسموع" عبر  رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected]  و فاكس رقم 33374892 ، او من خلال اخط الساخن (15330) .

ويشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي الاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين  وحلها فورا مؤكدا ان التواصل الجيد مع المواطنين وحل شكواهم أحد معايير تقييم أداء قيادات التنمية المحلية .

التنمية المحلية شكاوى المواطنين وزارة التنمية المحلية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: تطوير الريف المصري من أهم المشروعات عالميا.. وتكلفته تريليون جنيه

ترشيحاتنا

العسومي: البرلمان العربي يقود دبلوماسية لتعزيز حضوره على المستويات الإقليمية والدولية كافة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. تنبيه عاجل من التعليم بشأنها

مصرع 10 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال

مصر والبحرين تبحثان خلق منتج سياحي مشترك

عذّب قطة ورماها حيّة للكلاب تاكلها.. غضب بسبب كاشير بمتجر شهير بالقاهرة

بلومبيرج الشرق: "أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات رياح في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

فيديو

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ