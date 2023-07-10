التنمية المحلية تتلقى شكاوى المواطنين عبر 5 وسائل للتواصل.. تفاصيل

تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال 5 وسائل للتواصل الاجتماعي، لضمان سرعة وصول الشكاوى متابعة حلها.

ويستطيع المواطنين تقديم شكواهم لوزارة التنمية المحلية، من خلال مبادرة صوتك مسموع التى تم اطلاقها خصيصا للتواصل المباشر مع المواطنين وسرعة حل المشاكل والشكاوى التى تصل اليها ،والتى حققت نجاحا كبيرة في حل الكثير من شكاوى المواطنين في أسرع وقت.

وخصصت وزارة التنمية المحلية 5 وسائل للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي حول مشاكل الغلاء وارتفاع الاسعار والتعديات علي الاراضي الززراعية واملاك الدولة الاشغالات القمامة البناء المخالف و الفساد الاداري بالاضافة الى اقتراحات قرى مبادرة حياة كريمة.

ويتم تقديم شكاوي المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عبر رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892 ، او من خلال اخط الساخن (15330) .

ويشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي الاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين وحلها فورا مؤكدا ان التواصل الجيد مع المواطنين وحل شكواهم أحد معايير تقييم أداء قيادات التنمية المحلية .