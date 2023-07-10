بعد انتهاك طائرة تجسس للحدود.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد أمريكا

أعلنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونج، أن طائرة تجسس أمريكية اخترقت حدود البلاد صباح اليوم الاثنين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، حذرت كيم الولايات المتحدة الأمريكية وتوعدتها برد حاسم على أي انتهاك أمريكا لحدودها

وفي وقت سابق، ذكرت كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية انتهكت مجالها الجوي في الآونة الأخيرة بالقرب من الساحل الشرقي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادثة مروعة، حيث أسقطت طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي".

من جانبها، قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن ادعاء كوريا الشمالية بانتهاك طائرة استطلاع أمريكية مجالها الجوي، غير صحيح.

ودعت الهيئة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، كوريا الشمالية إلى وقف الأعمال التي تصعد التوتر بادعاءات كاذبة مضيفة أن طلعات أصول المراقبة الجوية والاستطلاع الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية تعتبر عمليات مراقبة منتظمة، مؤكدة على أن ادعاء الشمال بانتهاكها مجالها الجوي غير صحيح.

وأضافت أن وزارة الدفاع الكورية الشمالية اتهمت في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في وقت سابق من اليوم، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوي مؤخرا، محذرة من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات.