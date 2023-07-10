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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

90 دقيقة حياة.. مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل برسائل دعم فريق الدراويش

صورة أرشيفية لجماهير
صورة أرشيفية لجماهير الاسماعيلي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة برسائل دعم النادي الإسماعيلي قبل لقاءه بالداخلية في استاد السويس، مساء اليوم، من قبل جماهيره وبعض الفنانين منهم الفنان خالد الصاوي، والذي نشر فيديو ارتدي فيه تيشرت الدراويش، معلنا دعمه له قبل اللقاء المصيري.

كان الله في العون .. مجدي عيد الغني يدعم الإسماعيلي

ونشر عدد كبير من جماهير النادي الإسماعيلي وعاشقي كرة الدراويش، من جميع المحافظات رسائل دعم ومساندة وفيديوهات أرشيفية للقاءاته وبطولاته السابقة.

 

شارك في هذه الرسائل أيضا بعض العائلات الإسمعلاوية والأطفال من مشجعي النادي، واعتبروا أن مدة المباراة علي مدار 90 دقيقة هي الحياة بالنسبة لهم، مطالبين اللاعبين بالمثابرة والجهد من أجل الفوز بنقاط النجاة كما وصفوها.

 

وأكد الفنان خالد الصاوي، علي صفحته الرسمية، أن والده كان من مشجعي النادي الإسماعيلي.

 

كما حرص جماهير النادي علي التقاط الصور التذكارية لهم امام استاد الإسماعيلي قبل التوجه في حافلات التشجيع لدعم فريقهم باستاد مدينة السويس.

 

من المنصورة إلي السويس ، تحركت حافلات المشجعين، في رسالة مؤثرة لدعم النادي العريق.

 

وعلي أنغام غناء الجماهير الحاشدة «يا اسماعيلي يا عشقي انا معاك روحي فداك»، تقابل عاشقي الدراويش بطريق السويس للمشاركة في المباراة الحاسمة لتاريخ طويل لنادي جماهيري التف حوله الملايين علي مستوي العالم وتخطت حدوده محافظة الإسماعيلية « باريس الصغري».

 

ساعات قليلة ربما هي الاثقل في تاريخ عاشقي النادي الإسماعيلية من جماهيره، لانتظار مصير مجهول بين رحلة البقاء أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

 

في هذا السياق، أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة الدراويش استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية اليوم، الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمود كوكو، عبدالله جمال.

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد محسن، إياد العسقلاني، كريم عرفات.

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، محمد حسن، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي.

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.

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