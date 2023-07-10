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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب اليونان .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، أن زلزالا جديدا ضرب اليونان، مشيرا إلي أن الزلزال وقع على عمق 18.9 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، على عمق 51  كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن مركز الزلزال وقع على مسافة 69 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة باتراس الواقعة غرب اليونان، و31 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة كياتو الواقعة بالجزء الشمالي من إقليم كورينثيا.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

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وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

زلزال اليونان

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