المنصورة يشكر اتحاد الكرة بعد تأجيل دوري المحترفين

وجه نادي المنصورة، المنافس بدوري الدرجة الثانية، الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل انطلاق دوري المحترفين.

وكان أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى دوري المحترفين، وستكون هي القسم الثاني (أ) خلف الدوري الممتاز.

ونشر المنصورة بيانا رسميا اليوم الإثنين قال فيه: "العميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة أشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على الاستجابة وتأجيل دوري المحترفين".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن إصدار قرار بخصوص تأجيل دوري المحترفين.