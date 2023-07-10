آداب حلوان: قسم الإعلام مليء بالمواهب ويعالج قضايا مجتمعية بمشروعات التخرج

أبدع طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة حلوان، خلال مشروعات تخرجهم، والتي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، لها دور في تحقيق التنمية، وجرى تنفيذها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

وصرحت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، بأن قسم الإعلام يزخر بالمواهب والطاقات الشابة التي يمكن لها العمل والمساعدة على تنمية المجتمع وتطويره؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية.

كما أضافت عميد كلية الآداب أن مشروعات التخرج تعد تدريب عملي علي ما يدرسه الطلاب خلال سنوات الجامعة وأن تنفيذها خطوة لتأهيل الطلاب لسوق العمل والتشجيع علي الإيداع و الابتكار.

وأشارت إلى أن قسم الإعلام يقدم كل عام كوادر جديدة، تسهم في تطوير وإثراء صناعة الإعلام، بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، حيث قدم طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون، 4 أفلام تساهم في معالجة وعرض بعض المشكلات المجتمعية.

وتكونت لجنة التحكيم بالمشروعات هذا العام من نخبة من الإعلاميين المتخصصين وهم : المهندس/ أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، دكتور/ طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامي / سمير عمر مدير مكتب قناة SkyNews عربية.