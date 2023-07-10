التعليم العالي : بدء اختبارات القدرات بتنسيق 2023 منتصف يوليو.. وحلوان تكشف تفاصيل القبول بكلية الفنون التطبيقية

التعليم العالي : بدء اختبارات القدرات بتنسيق ٢٠٢٣ منتصف يوليو

التعليم العالي : التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الكترونيا

فنون تطبيقية حلوان : لا يوجد كورس تدريبي معتمد للتأهل لاختبارات القدرات

جامعة حلوان تكشف تفاصيل اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن اعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك كن خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، ويأتي ذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول التي تصدر من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها في جميع أجهزتها، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اختبارات القدرات 2023يتم اجراؤها في المواعيد المقررة مرة واحدة، وذلك لكل نوع من أنواع تلك الاختبارات.

وأوضح المصدر لموقع "صدى البلد" أنه لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات 2023 القيام بأدائها مرة أخرى، وذلك سواء في الكلية نفسها أم بكلية أخري .

وأشار المصدر بوزارة التعليم العالي إلى أنه لن يعتد بأية إفادة ورقية، تقوم أي كلية بمنحها فيما يخص نتيجة امتحانات اختبارات القدرات 2023 ، انما تكون النتيجة عبر موقع التنسيق فقط وذلك حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لصدي البلد انه بالنسبة لاختبارات القدرات بالكلية انها تستقبل الطلاب منذ اليوم الاول لاختبارات القدرات من الساعة ٩ صباحا ، و أنه لا داعي لأخذ كورس تدريبي للتأهل لاختبارات القدرات فالاختبارات تعتمد على الموهبة والإبداع وهي قياس لهم، ولا يمكن اكتساب الموهبة الإبداعية عن طريق التدريب.

وكشفت عميدة كلية الفنون التطبيقية ان الجامعة و الكلية لا تقدم اي كورس تدريبي للتأهل لاجتياز اختبار القدرات و ان هذه البرامج التدريبية غير موجودة حاليا و ان كل من يقول ذلك هو غير منتسب للجامعة ولا يمثلها و انما هي مجرد مجهودات شخصية لا علاقة للجامعة بها و عير مسؤولة عنها.

وبالنسبة لإجراءات التسجيل باختبارات القدرات أوضحت الدكتورة ميسون قطب انها تشمل الخطوات التالية :

1- يقوم الطالب بحجز امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني ، ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس المعاد النهائي للامتحان:

2- يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:

‏http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

3- يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ الاتية :

مصاري، امان، سدد، ضامن ـ ايجي باي ، بي ، ممكن، وقتي ، سمارت.

4- يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي : http://app2.helwan.edu.eg/kodrat حيث يقوم بطباعة الإفادة الموضح بها موعد الامتحان .

5- يحضر الطالب الى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان .

6- ضرورة احضار اثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به .

7- يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به .

8- يتم معرفة نتيجة امتحان القدرات من خلال موقع التنسيق .