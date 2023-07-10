عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 38 تعديا بعد مرور يومين على بدء المرحلة الثالثة للموجة الـ21

صدى البلد

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات، الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 

أستاذ طرق بجامعة بني سويف: 115 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية.. فيديو


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم " أمس" إزالة  15 حالة تعد  على مساحة 1800م " أراض  ولاية للري والصرف"،ليصل إجمالي ما تم إزالته ( على مدار يومي السبت والأحد الماضيين ) إلى 38حالة تعد  منها ( 29 حالة تعد مباني + 9 حالات زراعات)،ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الحالية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة ،قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي ، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى نهاية يوليو الجاري   

الدكتورمحمد هاني غنيم توجيهات القيادة السياسية تطوير الموانئ البحرية تطوير الموانئ يوليو الجاري نهاية نية مليار جنيه يونيو الماضي لأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يطمئن على سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بأسبوعها الأخير

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تحذر واشنطن بعد اقتحام طائرات أمريكية مجالها الجوي

بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

رقم صادم.. الكشف عن عدد قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

تأجيل محاكمة موظف بشركة محمول لاستيلائه على بضائع بـ 3 ملايين جنيه

حرق جثث وتطهير عرقي.. تقرير يكشف جرائم القوات الإثيوبية في إقليم تيجراي

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ الصدر بقصر العيني يكشف عن ظهور علاج جديد للفيروس المخلوي

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ