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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيرامبكا كليوباترا في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار مباريات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ    

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمد حمدي  

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل

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