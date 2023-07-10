نائلة جبر: الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يمثلان انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن شرم الشيخ ستستضيف المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار في البشر، مشيرة إلى أن يناقش كيفية تفكيك شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر التي تدر مكاسب وأموالا طائلة من الاتجار بالبشر.

وقالت “جبر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر كانت دائما ملتزمة التزاما تاما بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار نهجها لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تمثلان أيضًا انتهاكًا صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.