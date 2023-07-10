كوريا الشمالية تحذر واشنطن بعد اقتحام طائرات أمريكية مجالها الجوي

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، من أنها قد تبدأ في إسقاط طائرات تجسس تابعة للقوات الجوية الأمريكية بعد أن اتهمت طائرة عسكرية أمريكية بالتدخل بشكل غير قانوني في مجالها الجوي عدة مرات، وفقا لموقع فوكس نيوز.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع كوريا الشمالية، في الوقت التي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنها أجرت تدريبات جوية مشتركة مع جارتها الجنوبية في أواخر يونيو.

وقال المتحدث باسم الدفاع الكوري الشمالي: "هذا الشهر وحده، حلقت طائرات الاستطلاع RC-135 و U-2S و RQ-4B وطائرات الاستطلاع بدون طيار التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق البحر الشرقي والغربي لكوريا لمدة ثمانية أيام متتالية من 2 إلى 9 يوليو".

وأضاف المتحدث، أن الولايات المتحدة قامت من خلال هذه الطائرات المسيرة بعمليات تجسس جوية استفزازية على المناطق الداخلية الاستراتيجية لـ كوريا الشمالية.

وأوضح: "على وجه الخصوص، اقتحمت طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الامريكى بشكل غير شرعى المجال الجوى المحرم لـ كوريا الشمالية فوق بحرها الشرقى عشرات الكيلومترات عدة مرات".

وقال المتحدث إن كوريا الشمالية تحافظ الآن على أقصى درجات الصبر وضبط النفس، لكن كل شيء له حدود.

وأشار إلى أنه ليس هناك ما يضمن أن يحدث حادث مروع مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية للقوات الجوية الأمريكية في البحر الشرقي لـ كوريا الشمالية.

وعلى الجانب الآخر، قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن ادعاء كوريا الشمالية انتهاك طائرة استطلاع أمريكية مجالها الجوي، غير صحيح.

ودعت الهيئة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، كوريا الشمالية إلى وقف الأعمال التي تصعد التوتر بادعاءات كاذبة مضيفة أن طلعات أصول المراقبة الجوية والاستطلاع الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية تعتبر عمليات مراقبة منتظمة، مؤكدة على أن ادعاء الشمال انتهاكها مجالها الجوي غير صحيح.