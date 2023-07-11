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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر 2023 .. صور

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

شهدت قائمة أسعار شركة ميتسوبيشي المطروحة في السوق المحلي، زيادة سعرية جديدة خلال شهر يوليو الجاري، وشملت جميع الطرازات وفئاتها، ومنها النسخة العائلية اكسابندر موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح ما بين 40 ألف و 50 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بعد زيادات يوليو الاخيرة 

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

تستخدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 محرك سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 وسائد هوائية للحماية، ومكابح ABS و EBD، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مرايات كهربائية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، والعديد من التجهيزات الداخلية والخارجية.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بالسوق المصري 

 

ارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 40 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 900 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه.

وشهدت الفئة الثانية من السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 زيادة إجمالية بلغت 50 ألف جنيه، بعد أن وصل سعرها إلى 960 ألف جنيه بدلاً من 910 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 
ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 الاسعار الجديدة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

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