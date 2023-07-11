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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد فترة الخمسين المقدسة.. البابا تواضروس يستأنف اجتماع الأربعاء الأسبوعي بالإسكندرية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، غدا الأربعاء، بالتزامن مع عيد الرسل، اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، ويلقي البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بـ الإسكندرية.

توقف الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة 

كان قداسة البابا أعلن يوم الأربعاء الموافق 5  أبريل الماضي عن توقف الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.

وتفقد نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، أعمال الامتحانات بمركز "الشهيد أبي سيفين للدراسات اللاهوتية" في دير الشهيد أبي سيفين بطموه.

وبدأت الامتحانات في دورة "اللاهوت العقيدي" مع بدء الشهر الجاري، وأطمان الأنبا صموئيل على سير الامتحانات ودار حوار أبوى بينه وبين الطلاب.

أعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم انعقاد االنسخة الحادية والعشرين من مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي في أوروبا، بدير الشهيد أبي سيفين في هوكستر بألمانيا، في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس المقبل.

وانطلقت النسخة الأولى من هذا المؤتمر في 2005 بألمانيا، بالقرب من الدير المضيف لنسخة هذا العام، وعقدت نُسَخُه التالية بين إنجلترا وإيطاليا والنمسا والمجر واليونان.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، ثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوي، الذين اطمأنوا على صحته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية. 

وتمت خلال المقابلات عرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

والتقى قداسة البابا في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

كما استقبل قداسته الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي بالقاهرة.

البابا تواضروس اجتماع الأربعاء عظة اجتماع الأربعاء الاسكندرية الكاتدرائية المرقسية

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