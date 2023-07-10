دفاعا عن المواطن| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023، معقبا: "الحكومة تأخرت فى الطروحات وزيادة مشاركة القطاع الخاص".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذه مفاجأة ليست سعيدة، قد يكون هذا هو أكبر رقم التضخم في تاريخ مصر".



واسترسل: “المواطن هو من يدفع فاتورة التضخم، وينعكس سلبا على الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا في موضوع الطروحات، وتخارج الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية”.



وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الطروحات الحكومية ستساهم في تحسين أداء البورصة"، مؤكدا أن التأخير في الطروحات الحكومة ليس في صالح البلد.

وأوضح: " نريد أن يكون هناك خطة واضحة وحقيقة للحد من ارتفاع التضخم، نحن الآن في ظرف اقتصادي صعب على المواطنين، موضحًا أن الطروحات الحكومية ستساهم في تحسين أداء البورصة المصرية".