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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بعد موافقة تركيا علي انضمام السويد لحلف الناتو

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه يرحب بموافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف بايدن،” مستعدون للعمل مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتعزيز الدفاع في المنطقة الأوروبية الأطلسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن انضمام السويد للحلف سيجعل الناتو أقوى.

وأكد ستولتنبرج، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وافق على إحالة طلب السويد للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

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وأوضح أمين عام حلف الناتو، أن إتمام مسعى انضمام السويد للحلف خطوة تاريخية.

ومن المقرر أن يتم مناقشة انضمام السويد إلي الناتو خلال القمة المقبلة التي من المقرر لها أن تبدئ غدا في ليتوانيا.

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