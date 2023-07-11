التدخين والمياه الغازية والعصبية.. حسام موافي يحدد 3 أسباب لانتفاخ المعدة| شاهد

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب انتفاخ المعدة قائلاً : «وجود الغازات في الجسم أمر طبيعي لكن زيادتها عن الحد يشخص المريض أنه يعاني من إنتفاخ».

وأكد «حسام موافي» خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تؤدي لانتفاخ المعدة في طليعتها التدخين لأن المدخن طول الوقت أثناء تناول الدخان يؤدي لابتلاع كميات من الهواء مما يؤدي لانتفاخ القولون، وكذلك الأمر بالنسبة للشيشة وهذا ما يفسر زيادة وزن المقلعين عن التدخين لأن الطعام يحل محل الهواء الذي يشغل حيزاً في المعدة بسبب التدخين.

زيادة انتفاخ القولون

واوضح «حسام موافي» أن من يتناول المياه الغازية بالأخص أثناء تناول الاكل يؤدي لانتفاخ البطن، مشيرا إلى أن الشخص العصبي يعاني من زيادة انتفاخ القولون لان الشخص العصبي يضطر لابتلاع الهواء أثناء العصبية مما يؤدي لزيادة انتفاخ القولون.

وأكمل «حسام موافي» : أسباب انتفاخ المعدة متعددة ومنها: «التدخين، شرب مياه غازية خلال الأكل، العصبية والانفعال وغاز القولون» وكلها أشياء ليست عضوية.