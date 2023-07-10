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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. علي الحجار يهاجم مدحت صالح.. وإيمان العاصي ترقص علي اختياراتي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن علي الحجار وعمرو دياب وإيمان العاصي

 

 

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

كشف المطرب على الحجار عن تفاصيل خلافه مع المطرب مدحت صالح، بشأن مشروع الأخير الغنائي، الذي يطلق عليه «الأساتذة»، والذي يعتبره الحجار مأخوذا من مشروعه «100 سنة غنا

 

برفقة ابنه.. عمرو دياب يطرح برومو أغنية "ياليل

طرح النجم الكبير عمرو دياب، برومو تشويقيا لأغنيته الجديدة "ياليل" والتي تجمعه بابنه عبد الله دياب لأول مرة، ومن المتوقع أن تطرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة.


بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، مقطع فيديو قصير لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة مع قناة LBC، اللبنانية.


أثارت الجدل باطلالة عشرينية.. رد صادم من نادية الجندى بعد ظهورها الأخير


أثارت الفنانة نادية الجندى حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الأمر الذى دفع عدد من متابعيها لانتقادها.

ضيع ملخص قصة حياتي|القصة الكاملة لخلاف عمرو محمود ياسين وبرنسة عبد الغني


أثارت الفنانة برنسة عبد الغنى حالة من الجدل الواسع بعد هجومها ضد المؤلف عمرو محمود ياسين بسبب عدم حفاظه على ملخص سيناريو عن قصة حياتها ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لخلاف عمرو محمود ياسين وبرنسة عبد الغنى.

علي الحجار عمرو دياب إيمان العاصي

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