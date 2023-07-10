أخبار الفن.. علي الحجار يهاجم مدحت صالح.. وإيمان العاصي ترقص علي اختياراتي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن علي الحجار وعمرو دياب وإيمان العاصي

كشف المطرب على الحجار عن تفاصيل خلافه مع المطرب مدحت صالح، بشأن مشروع الأخير الغنائي، الذي يطلق عليه «الأساتذة»، والذي يعتبره الحجار مأخوذا من مشروعه «100 سنة غنا

طرح النجم الكبير عمرو دياب، برومو تشويقيا لأغنيته الجديدة "ياليل" والتي تجمعه بابنه عبد الله دياب لأول مرة، ومن المتوقع أن تطرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة.

نشرت الفنانة إيمان العاصي، مقطع فيديو قصير لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة مع قناة LBC، اللبنانية.



أثارت الفنانة نادية الجندى حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الأمر الذى دفع عدد من متابعيها لانتقادها.



أثارت الفنانة برنسة عبد الغنى حالة من الجدل الواسع بعد هجومها ضد المؤلف عمرو محمود ياسين بسبب عدم حفاظه على ملخص سيناريو عن قصة حياتها ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لخلاف عمرو محمود ياسين وبرنسة عبد الغنى.