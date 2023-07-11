عشت أسوأ لحظات حياتي.. بدرية طلبة تروي موقفا مرعبا لأولادها مع الأنبوبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن أكثر لحظات الرعب التي عاشتها في حياتها، مؤكدة أن ليست جميع العادات المصرية القديمة آمنة ومنها التأكد من سلامة أنبوبة الغاز، حيث أنها كانت على وشك الانفجار في منزلها.

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وقالت بدرية طلبة في برنامجها من غير نفسنة والذي تقدمه مع الفنانة انتصار ونوليا، عبر شاشة قناة هي: لحظة الرعب والخوف دي أيام ما كنا لسة مركبناش الغاز الطبيعي وبتاع الأنابيب يجي يركبلي أنبوبة، أنا كنت برتجف من جوايا، خاصة في لحظة لما يجي يأكد أنها مش منفسة ويولع عود كبريت أو ولاعة.

وتابعت بدرية طلبة: ببقى مش خايفة على نفسي قد ما خايفة على أولادي، مرة الأنبوبة كانت منفسة، ودي كانت أسوأ لحظة عشتها.

كما روت الفنانة انتصار موقفًا مشابهًا تعرضت له برفقة شقيقها، قائلة: مرة نفست وجريت وبصيت من بعيد افتكرت أن أخويا واقف بيحاول يقفلها.

وأضافت انتصار ممازحة: أنا قولت لأ أخويا هينفجر لوحده هروح أنفجر معاه، وساعدته وقفلناها، والغاز دخل دلوقتي بدل الأنابيب وآمن أكتر.

برنامج “من غير نفسنة” تقدمه كل من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء على شاشة “هي”، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.



