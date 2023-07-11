بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة الناتو

ذكرت تقارير إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لعقد لقاءات تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة "الناتو" التي تبدأ اليوم الثلاثاء، في فيلنيوس.

وأضافت التقارير أنه لم يتم تقديم تفاصيل حول اتصالات بايدن عالية المستوى المقبلة.

فيما لم يكشف البيت الأبيض رسميًا بعد، عن برنامج الاجتماعات الثنائية للرئيس بايدن على هامش قمة حلف الناتو.

ومن المقرر عقد قمة الناتو، يومي 11 و 12 يوليو، وستجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.

