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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تسرق حلم الأمومة .. أطعمة على المرأة تجنبها لتحسين صحة الإنجاب

أطعمة على المرأة
أطعمة على المرأة تجنبها لتحسين صحة الإنجاب

قال الدكتور حازم محمد أخصائي التغذية إن هناك أطعمة يجب على المرأة تجنبها لتحسين صحة الإنجاب؟

 وأوضح أخصائى التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الأطعمة التي يجب على المرأة تجنبها أو تقليل تناولها لتحسين صحة الإنجاب. ومن بين هذه الأطعمة:

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أطعمة على المرأة تجنبها لتحسين صحة الإنجاب

الدهون الغير صحية: مثل الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والحلويات والمنتجات الحليبية الدسمة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الإنجاب.

الكافيين: يجب على المرأة الحامل تقليل تناول الكافيين لأنه يمكن أن يؤثر على صحة الجنين وتطوره.

الأطعمة المعلبة والمجهزة: تحتوي الأطعمة المعلبة والمجهزة على كميات عالية من الصوديوم والسكر والدهون المضافة، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الإنجاب.

الأسماك الملوثة: يجب على المرأة الحامل تجنب تناول الأسماك ذات المستويات العالية من الزئبق، مثل السمك الأبيض العظيم والتونة الزرقاء والسلمون المسكوفي، لأن الزئبق يمكن أن يؤثر على صحة الجنين.

الكحول: يجب على المرأة الحامل تجنب تناول الكحول تمامًا لأنه يمكن أن يؤثر على صحة الجنين وتطوره.

يجب على النساء مراجعة طبيبهم للحصول على توصيات غذائية محددة لحالتهم الصحية والتأكد من تجنب الأطعمة التي ينبغي تجنبها والتي يمكن تناولها بكميات معتدلة.

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