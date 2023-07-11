كارثة خلال التمرد .. مقاتلات فاجنر هددت قاعدة نووية روسية | تقرير

تحولت مجموعة من المركبات العسكرية باتجاه الشرق على طريق سريع في اتجاه قاعدة عسكرية روسية محصنة بها أسلحة نووية، مع تقدم قوات فاجنر المتمردة شمالًا باتجاه موسكو في 24 يونيو، وفقًا لمقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت ومقابلات مع سكان محليين.

وبمجرد وصول مقاتلات فاجنر إلى مناطق ريفية أكثر ، يصبح مسار المراقبة باردًا - على بعد حوالي 100 كيلومتر من القاعدة النووية ، فورونيج 45.

ولم تستطع رويترز تأكيد ما حدث بعد ذلك ، وقال مسؤولون غربيون مرارًا وتكرارًا إن مخزون روسيا من الأسلحة النووية لم يكن في خطر أبدًا خلال الانتفاضة التي انتهت بسرعة وغموض في وقت لاحق من ذلك اليوم.

لكن في مقابلة حصرية ، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية ، كيريلو بودانوف ، إن مقاتلي فاجنر ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير.

وقال إنهم وصلوا إلى القاعدة النووية وأن نيتهم ​​كانت الحصول على أجهزة نووية صغيرة تعود إلى الحقبة السوفيتية من أجل 'زيادة المخاطر' في تمردهم.

وقال بودانوف: 'لأنك إذا كنت مستعدًا للقتال حتى آخر رجل يقف ، فهذه إحدى المنشآت التي تزيد المخاطر بشكل كبير'.

وأضاف بودانوف إن الحاجز الوحيد بين مقاتلات فاغنر والأسلحة النووية هو أبواب منشأة التخزين النووية. وقال 'تم اغلاق ابواب المخزن ولم يدخلوا القسم الفني'.

لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان مقاتلو فاجنر قد وصلوا إلى فورونيج 45 بشكل مستقل. لم يقدم بودانوف دليلاً على تأكيده ورفض الإفصاح عن المناقشات ، إن وجدت ، التي جرت مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين حول الحادث. كما أنه لم يذكر سبب انسحاب المقاتلين في وقت لاحق.

وأكد مصدر مقرب من الكرملين له علاقات عسكرية أجزاء من رواية بودانوف. وقال هذا الشخص إن كتيبة فاجنر 'تمكنت من الدخول إلى منطقة ذات أهمية خاصة ، ونتيجة لذلك غضب الأمريكيون بسبب تخزين الذخائر النووية هناك'.

وقال مصدر في شرق أوكرانيا المحتلة من قبل روسيا ، على علم بالموضوع ، إن هذا أثار قلق الكرملين وقدم زخما لإنهاء التمرد المتفاوض عليه على عجل مساء 24 يونيو ، بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

أعرب المسؤولون الأمريكيون عن شكوكهم بشأن هذه الرواية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت قوات فاجنر قد وصلت إلى القاعدة وسعت للحصول على أسلحة نووية ، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، آدم هودج ، 'لم نتمكن من تأكيد هذا التقرير. لم يكن لدينا أي مؤشر في أي وقت على وجود أسلحة نووية أو أسلحة نووية. كانت المواد في خطر '.

لم يرد قائد الكرملين وفاجنر يفغيني بريغوزين على أسئلة هذا المقال.

قال مات كوردا ، كبير الباحثين ومدير مشروع مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين ، إنه سيكون 'من المستحيل عمليًا على جهة فاعلة غير حكومية' خرق الأمن النووي الروسي. وقال إنه ربما كان لدى فاجنر آلاف من القوات تحت تصرفها ، لكن من غير المرجح أن يكون أي منهم يعرف كيف يفجر قنبلة.

وقال 'إذا كان لديك ممثل خبيث تمكن من وضع أيديهم على سلاح نووي ، فسيجدون الأسلحة مخزنة في حالة تجميع غير مكتمل'. 'سوف يحتاجون إلى استكمالهم من خلال تركيب معدات متخصصة ثم فتح روابط الإجراءات المسموح بها ، ومن أجل القيام بذلك ، سوف يحتاجون إلى تعاون شخص من المديرية الثانية عشرة' المسؤول عن حماية الترسانة النووية الروسية.

بودانوف هو أول مسؤول يشير إلى أن مقاتلات فاجنر اقتربت من الحصول على أسلحة نووية وزيادة تصعيد التمرد المسلح الذي تم تفسيره على نطاق واسع على أنه التحدي الأكبر لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لطالما خشي المسؤولون الأمريكيون من احتمال الكابوس بأن الصراع في روسيا قد يؤدي إلى سقوط الأجهزة النووية في أيدي المارقة.

سارت مقاتلات فاجنر في اتجاه فورونيج 45 بعد أن ابتعدت عن قافلة أكبر من الأسلحة الثقيلة كانت تتقدم على طول الطريق السريع M4 الذي يمتد شمالًا من روستوف ، حيث بدأ التمرد. توجهت هذه المجموعة الأصغر شرقا ، واشتبكت مع القوات الروسية في معركة بالأسلحة النارية في أول قرية وصلت إليها ، بحسب سكان ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن بعد ذلك يبدو أنها مرت دون عوائق لمسافة 90 كيلومترًا ، بما في ذلك القيادة دون منازع في وسط بلدة تضم قاعدة عسكرية.

وتابعت رويترز تقدم المجموعة إلى بلدة تالوفايا على بعد نحو 100 كيلومتر من القاعدة التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية. وهي واحدة من 12 'منشأة تخزين على المستوى الوطني' في روسيا للأسلحة النووية ، وفقًا لتقرير صادر عن علماء الأمم المتحدة. وفي تالوفايا ، هاجمت القوات الروسية الرتل ، بحسب سكان محليين تحدثوا لرويترز. أسقطت مروحية روسية ، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.

أجرت رويترز مقابلة مع بودانوف في مكتبه في كييف ، الذي استهدفته روسيا بضربات حتى مايو. كان بودانوف ، الذي كان يرتدي الزي العسكري ومسدسًا أسود مدسوسًا في حزام الخصر ، يتحدث أمام لوحة تصور بومة ، رمز مكتب التجسس الأوكراني ، ممسكة بمضرب ، رمز وكالة المخابرات العسكرية الروسية. وقال إن فورونيج 45 يضم أجهزة نووية صغيرة يمكن حملها في حقيبة ظهر. وقال 'كانت هذه واحدة من مرافق التخزين الرئيسية لحقائب الظهر هذه' ، دون تقديم دليل على هذا التأكيد. ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الشحنات النووية بحجم حقيبة الظهر ، التي أشار إليها بودانوف ، محفوظة في فورونيج 45.

هذه القنابل النووية الصغيرة - خفيفة بما يكفي ليحملها شخص واحد - هي من بقايا الحرب الباردة. تدربت القوات الأمريكية على القفز بالمظلات من الطائرات المربوطة بأسلحة نووية إلى أجسادها ، وتم تدريب القوات السوفيتية على نشرها خلف خطوط العدو سيرًا على الأقدام. قال هانز كريستنسن ، الذي يقود مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين ، ومقره في واشنطن.

حذر العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين في مجال حظر الانتشار النووي من صعوبة معرفة ما إذا كان الروس قد أوفوا بوعدهم بتدمير أسلحتهم النووية التي تشبه حقائب الظهر. قال ديفيد جوناس ، المستشار العام السابق لإدارة الأمن النووي القومي الأمريكية ، التي تتعقب الأسلحة الذرية والمواد المشعة في جميع أنحاء العالم: 'لا أعتقد أن الروس ما زالوا يمتلكونها ، لكنني لن أراهن بحياتي عليها'.

أثارت إيمي وولف ، المتخصصة في الأسلحة النووية للمشرعين الأمريكيين في مكتبة الكونجرس من عام 1988 إلى عام 2022 ، شكوكًا حول فاعلية هذه الأسلحة إذا كانت لا تزال موجودة.