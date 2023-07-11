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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغير مثير للقلق.. انخفاض مستويات الجليد بالقطب الجنوبي

القطب الجنوبي
القطب الجنوبي

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، اليوم الاثنين ، إن مستويات الجليد البحري في القطب الجنوبي وصلت إلى مستويات منخفضة قياسية الشهر الماضي ، فيما وصف خبراء تغير المناخ في التنمية بأنه مثير للقلق.

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إن مستويات الجليد البحري في أنتاركتيكا الشهر الماضي - وهو أعلى مستوى سُجّل في شهر يونيو على الإطلاق - كانت عند أدنى مستوياتها منذ بدء عمليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية ، بنسبة 17٪ أقل من المتوسط.

وقال مايكل سبارو رئيس البرنامج العالمي لأبحاث المناخ للصحفيين في جنيف 'اعتدنا على رؤية هذه التخفيضات الكبيرة في الجليد البحري في القطب الشمالي ولكن ليس في القطب الجنوبي. هذا انخفاض هائل.'

سجلت درجات حرارة سطح البحر العالمية أعلى مستوياتها في هذا الوقت من العام في مايو ويونيو ، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، التي حذرت من أن ارتفاع درجة حرارة محيطات العالم ينتشر بسرعة خارج سطحها.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 'إنها ليست درجة حرارة السطح فحسب ، بل إن المحيط كله يزداد دفئًا ويمتص الطاقة التي ستبقى هناك لمئات السنين'. 'أجراس الإنذار تدق بصوت عالٍ بشكل خاص بسبب درجات حرارة سطح البحر غير المسبوقة في شمال المحيط الأطلسي.'

وقالت المنظمة إن نمط طقس النينو ، الذي ظهر مؤخرًا ، من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على اليابسة وفي المحيطات ، مما قد يؤدي إلى مزيد من موجات الحرارة البحرية ودرجات الحرارة القصوى.

(تقرير غابرييل تيترو فاربر) تحرير كريستينا فينشر

ارتفاع درجات الحرارة الجليد البحري العالمية للأرصاد الجوية القطب الشمالي القطب الجنوبي

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