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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير روسيا بواشنطن: العلاقات بين موسكو والغرب تتجه إلى السيناريو الأسوأ

روسيا والغرب
روسيا والغرب

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن عشية قمة الناتو الوضع في العلاقات بين روسيا والغرب يتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.

وقال السفير للصحفيين، "عشية قمة الناتو الجو في الفضاء المعلوماتي الأمريكي أصبح حاراً للغاية. يتم تحضير كل شيء لإخضاع الرأي العام هنا لقبول أي قرارات معادية لروسيا التي سيتم اتخاذها في الأيام القريبة في فيلنيوس".

وتابع: "الوضع يواصل التدهور نحو النتيجة الأكثر سلبية وهي المواجهة بين روسيا ودول أعضاء الحلف".
قال خمسة دبلوماسيين لرويترز إن حلفاء الناتو توصلوا يوم الاثنين إلى اتفاق بشأن خطط دفاعية توضح بالتفصيل كيف سيرد الحلف على هجوم روسي ، متجاوزا عقبة تركية قبل يوم واحد من اجتماع القادة في قمة فيلنيوس.

لم يرَ حلف الناتو على مدى عقود حاجة إلى خطط دفاعية واسعة النطاق ، حيث خاض حروبًا أصغر في أفغانستان والعراق وشعر أن بعض روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي لم تعد تشكل تهديدًا وجوديًا.

ولكن مع اندلاع الحرب الأكثر دموية في أوروبا منذ عام 1945 خارج حدودها في أوكرانيا ، فإنها تحذر الآن من أنه يجب أن يكون لديها كل التخطيط قبل وقت طويل من اندلاع صراع مع خصم نظير مثل موسكو.

كانت تركيا تمنع الموافقة على ما يسميه الناتو خططه الإقليمية بشأن صياغة مواقع جغرافية مثل قبرص.

وقال دبلوماسي لرويترز 'ممتاز للتحالف. كان على تركيا التنازل ورفع الروابط.'

يجتمع قادة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو في قمة تناقش عضوية السويد ومستقبل علاقة الحلف بأوكرانيا.

من خلال تحديد خططه الإقليمية ، سيقدم الناتو أيضًا إرشادات للدول حول كيفية ترقية قواتها ولوجستياتها.

تعد الحاجة إلى تمويل هذا التحول الأساسي أحد الأسباب التي دفعت القادة إلى رفع هدف الإنفاق العسكري للتحالف في فيلنيوس ، مما يجعل الهدف الحالي المتمثل في 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني هو الحد الأدنى من المتطلبات.

ويقدر مسؤولو الناتو أن تنفيذ الخطط بالكامل سيستغرق بضع سنوات ، رغم أنهم يؤكدون أن الحلف يمكن أن يخوض المعركة فورًا إذا لزم الأمر.

تقرير سابين سيبولد. شارك في التغطية أندرو جراي وأندريوس سيتاس وجون آيرش ؛ تحرير روزالبا أوبراين

الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف العلاقات بين روسيا والغرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة

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