دفاع مذيع BBC المتهم بفضيحة: ادعاءات الصور الجنسية للمراهق الضحية هراء

قال محامي المذيع الشاب بـ هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في رسالة، إن الادعاءات القائلة بأن موكله مقدم برامج في بي بي سي، لم يذكر اسمه، دفع أموالا لشاب ليقوم بالتقاط صور فاضحة هو 'هراء'

واستحوذت وسائل الإعلام البريطانية في الأيام الأخيرة على تقرير في صحيفة `` ذا صن '' نقل عن والدة الشاب قولها إن مقدم البرنامج دفع 35 ألف جنيه إسترليني (44828 دولارًا) للشابة البالغة من العمر 20 عامًا مقابل الحصول على صور على مدى ثلاث سنوات تبدأ عندما كان عمرها 17 عامًا.

تم إيقاف المذيع ، الذي لم تذكره بي بي سي أو صحيفة صن ، يوم الأحد بعد المزاعم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الاثنين أن محامي الشاب كتب إلى الإذاعة قال فيه إن الادعاء 'هراء'.

وقال المحامي إن الشاب أرسل نفيًا إلى صحيفة 'صن' مساء الجمعة ، عندما نشرت الادعاء لأول مرة ، قائلاً إنه 'لا صحة' له ، على حد قول هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال متحدث باسم صحيفة 'صن' التابعة لروبرت مردوخ ردا على تقرير بي بي سي: 'لقد نقلنا قصة عن أبوين قلقين للغاية قدموا شكوى إلى بي بي سي حول سلوك مقدم البرنامج ورفاهية طفلهما.

واضاف 'لم يتم اتخاذ إجراء بشأن شكواهم من قبل بي بي سي. لقد رأينا أدلة تدعم مخاوفهم.

وتابع الآن على بي بي سي أن تحقق بشكل صحيح.

وقالت بي بي سي نيوز إنها لا تعرف هوية الشاب ولم تتحدث معهم مباشرة ، ولم تر دليلا على الادانة “ساطع مثل الشمس”

وقالت الشرطة البريطانية في وقت سابق يوم الاثنين إنها تجري تقييما للمعلومات التي قدمتها هيئة الإذاعة البريطانية بشأن هذه المزاعم ، لكن لم يجر أي تحقيق في جريمة في هذه المرحلة.

سن الموافقة على ممارسة الجنس في إنجلترا هو 16 عامًا ، ولكن يمكن اعتبار صور شخص أقل من 18 عامًا مواد إباحية للأطفال. وقالت شرطة العاصمة في لندن إن محققين من قيادتها المتخصصة في الجريمة عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت مع بي بي سي في وقت سابق يوم الاثنين.

وقالت الشرطة 'لا يوجد تحقيق في هذا الوقت'.