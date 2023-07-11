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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي في لندن.. ماذا دار بين بايدن وسوناك قبل لقاء تشارلز الثالث؟

بايدن وسوناك في لندن
بايدن وسوناك في لندن

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال رحلته القصيرة إلى بريطانيا، الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأشاد بالصداقة 'القوية' مع الحليف الوثيق لواشنطن قبل لقاء العاهل البريطاني الملك تشارلز؛ لإجراء مناقشة مع الملك وكبار المسؤولين الماليين حول معالجة تغير المناخ.

وبدأت زيارة بايدن لبريطانيا ضمن جولة في رحلة لثلاث دول تشمل قمة الناتو في ليتوانيا ، حيث يهدف الحلفاء إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي بينما لم يقبلوا كييف بعد كعضو في التحالف.

واستمر اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، وهو الاجتماع الخامس لهما خلال عدة أشهر ، أقل من ساعة ، مع التركيز على أوكرانيا.

قال بايدن أثناء جلوسهما في حديقة مكتب سوناك في داونينج ستريت: 'لدينا الكثير لنتحدث عنه'. 'علاقتنا متينة للغاية. لا يمكن أن نلتقي بصديق أقرب وحليف أكبر.'

تبادل سوناك وبايدن الملاحظات قبل قمة الناتو التي تنطلق يوم الثلاثاء. وقبيل الرحلة ، حث بايدن على توخي الحذر في الوقت الحالي بشأن حملة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو ، الذي يُلزم اتفاق الدفاع المشترك الخاص به جميع الأعضاء بمساعدة أي عضو يتعرض للهجوم.

وقال المتحدث باسم سوناك للصحفيين 'نريد العمل مع الولايات المتحدة وحلفائنا على طريق انضمام أوكرانيا' ، مضيفة أنه لن يكون من المناسب انضمام أوكرانيا أثناء استمرار الحرب.

ناقش القادة أيضًا قرار الولايات المتحدة إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا ، المحظورة من قبل أكثر من 100 دولة ، بما في ذلك بريطانيا ، التي تعتبرها تهديدًا محتملاً للسكان المدنيين لأنها تطلق عادةً أعدادًا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل عشوائياً.

لم توقع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية ، التي تحظر إنتاجها وتخزينها واستخدامها ونقلها.

وقال المتحدث باسم سوناك: 'نحن نتمسك بالتزاماتنا بموجب الاتفاقية ، والتي تشمل عدم تشجيع استخدامها. لا يوجد تغيير منا في ذلك ، من الواضح أن اتخاذ قرار لكل دولة'.

وبعد الاجتماع توجه بايدن (80 عاما) إلى قلعة وندسور للقاء الملك حيث تم استقباله بأبهة تقليدية وحفل في القلعة الرباعية.

تبادل بايدن ، الذي تخطى تتويج الملك في مايو بما يتماشى مع الممارسة الطويلة لرؤساء الولايات المتحدة ، ترحيبًا حارًا بالعاهل البالغ من العمر 74 عامًا قبل أن يجتمعوا مع رؤساء البنوك والممولين والمحسنين لمناقشة كيفية المساعدة في تعزيز الاستثمار الخاص مكافحة تغير المناخ.

القضية هي واحدة من كل من بايدن وتشارلز ، ناشط بيئي لأكثر من خمسة عقود ، يقول إنه يشكل تهديدًا وجوديًا. يأتي الاجتماع في وقت واجه فيه سوناك انتقادات بشأن التزامه بالقضايا البيئية.

قال جون كيري ، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ ، 'كان لدينا عدة تريليونات من الدولارات من الأصول التي يتم إدارتها ونشرها ممثلة في المجموعة التي اجتمعت اليوم ، وجميع الأشخاص الملتزمين بشدة بالتعامل مع أزمة المناخ'. الحاضرين.

ومن بين الحاضرين الآخرين الرئيس المعين لـ COP28 سلطان أحمد الجابر ، والرؤساء التنفيذيين من HSBC و NatWest و Blackrock و Lloyds of London و Allianz Holdings.

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