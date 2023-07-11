عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة ميانمار وتوترات بحر الصين الجنوبي تلوح في الأفق حول اجتماع الآسيان

ميانمار
ميانمار

يجتمع كبار الدبلوماسيين في جنوب شرق آسيا، في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط لمعالجة أزمة سياسية دموية في ميانمار وحل التوترات في بحر الصين الجنوبي حيث تتداخل مطالبات بعض أعضاء الآسيان مع الصين.

يأتي اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مصداقية الاتحاد ووحدته في التعامل مع أصعب التحديات في المنطقة.

وأهمها الافتقار إلى عملية ذات مغزى بشأن خطة سلام الآسيان لميانمار ، والتي تم الاتفاق عليها مع الحكام العسكريين للبلاد بعد استيلائهم على السلطة في انقلاب عام 2021 والدعوة إلى وقف فوري للعنف.

قُتل أكثر من 3400 شخص واعتقل ما يقرب من 22000 في حملة الجيش على المعارضة ، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة نُشر في يونيو.

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، فولكر ترك ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرًا على إحالة العنف المتصاعد إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وحث الدول على وقف إمداد المجلس العسكري بالأسلحة.

منعت آسيان قادة المجلس العسكري في ميانمار من حضور اجتماعات رفيعة المستوى مثل الاجتماع الذي عُقد في جاكرتا هذا الأسبوع ، لكن بصفتها رئيسة الكتلة هذا العام ، كانت إندونيسيا تنخرط بشكل مكثف في المجلس العسكري وجماعات المعارضة وراء الكواليس.

لكن مصدرين مطلعين على الجهود يقولان إن محاولات إنشاء حوار شامل تعقدت بسبب الشروط التي طرحتها جميع الأطراف لبدء حتى محادثات غير رسمية.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي عن الجهود التي بُذلت الأسبوع الماضي: 'طالما أن النهج الذي تتبعه الأطراف هو نهج محصلته صفر ، فلن يتحقق السلام الدائم'.

كما تسعى إندونيسيا خلال منتدى هذا الأسبوع إلى تسريع المحادثات حول مدونة السلوك المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن بحر الصين الجنوبي. ومن شأن المحادثات أن تعزز التزام الاتحاد الأوروبي والصين في عام 2002 بوضع مجموعة من القواعد لضمان حرية الملاحة والتحليق في الممر المائي الاستراتيجي.

يمر أكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة عبر بحر الصين الجنوبي كل عام ، وقد أدت المطالبات الإقليمية المتداخلة من قبل الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي إلى سلسلة من المواجهات.

كما ستعقد الآسيان قمة شرق آسيا ومنتدى الآسيان الإقليمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، حيث من المقرر أن يحضر كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

 

اندونيسيا أزمة سياسية دموية بحر الصين الجنوبي أعضاء الآسيان الصين ميانمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

حدث ليلا| ظهور صادم للفنان إيمان البحر درويش .. وقرار بـ إيقاف ديانج 6 أشهر

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

بعد الإفراج عن الأعلاف .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبط اليوم

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

موضوعات متعلقة

حكومة كولومبيا تتوصل إلى اتفاق لبدء محادثات سلام مع فصيل من متمردي القوات المسلحة

العثور على جثة الصحفي المكسيكي المفقود وعليها آثار اعتداء وعنف بولاية ناياريت

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل زعيم داعش في شرق سوريا

رئيس COP28: يجب الضغط على الدول المانحة لتوفير 100مليار دولار للتمويل المناخي

الجزائر تقر خفضا جديدا لإنتاجها النفطي بمقدار 20 ألف برميل في أغسطس

هجوم مسلح على مسؤول مكسيكي رفيع في ولاية حدودية

ألمانيا مترددة في تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى | تقرير

بعد 4 أيام من أعمال الشغب .. ماكرون يؤجل زيارته إلى المانيا

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

هل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر حقيقة أم اعتقاد؟.. الإفتاء تحسم

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

جفاف ودمار.. تسجيل أعلى درجات حرارة في العالم خلال أول أسبوع من يوليو

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سواحل تشيلي

لجان الثانوية العامة تستقبل طلاب علمي رياضة لأداء الديناميكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ