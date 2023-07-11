أزمة ميانمار وتوترات بحر الصين الجنوبي تلوح في الأفق حول اجتماع الآسيان

يجتمع كبار الدبلوماسيين في جنوب شرق آسيا، في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط لمعالجة أزمة سياسية دموية في ميانمار وحل التوترات في بحر الصين الجنوبي حيث تتداخل مطالبات بعض أعضاء الآسيان مع الصين.

يأتي اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مصداقية الاتحاد ووحدته في التعامل مع أصعب التحديات في المنطقة.

وأهمها الافتقار إلى عملية ذات مغزى بشأن خطة سلام الآسيان لميانمار ، والتي تم الاتفاق عليها مع الحكام العسكريين للبلاد بعد استيلائهم على السلطة في انقلاب عام 2021 والدعوة إلى وقف فوري للعنف.

قُتل أكثر من 3400 شخص واعتقل ما يقرب من 22000 في حملة الجيش على المعارضة ، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة نُشر في يونيو.

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، فولكر ترك ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرًا على إحالة العنف المتصاعد إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وحث الدول على وقف إمداد المجلس العسكري بالأسلحة.

منعت آسيان قادة المجلس العسكري في ميانمار من حضور اجتماعات رفيعة المستوى مثل الاجتماع الذي عُقد في جاكرتا هذا الأسبوع ، لكن بصفتها رئيسة الكتلة هذا العام ، كانت إندونيسيا تنخرط بشكل مكثف في المجلس العسكري وجماعات المعارضة وراء الكواليس.

لكن مصدرين مطلعين على الجهود يقولان إن محاولات إنشاء حوار شامل تعقدت بسبب الشروط التي طرحتها جميع الأطراف لبدء حتى محادثات غير رسمية.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي عن الجهود التي بُذلت الأسبوع الماضي: 'طالما أن النهج الذي تتبعه الأطراف هو نهج محصلته صفر ، فلن يتحقق السلام الدائم'.

كما تسعى إندونيسيا خلال منتدى هذا الأسبوع إلى تسريع المحادثات حول مدونة السلوك المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن بحر الصين الجنوبي. ومن شأن المحادثات أن تعزز التزام الاتحاد الأوروبي والصين في عام 2002 بوضع مجموعة من القواعد لضمان حرية الملاحة والتحليق في الممر المائي الاستراتيجي.

يمر أكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة عبر بحر الصين الجنوبي كل عام ، وقد أدت المطالبات الإقليمية المتداخلة من قبل الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي إلى سلسلة من المواجهات.

كما ستعقد الآسيان قمة شرق آسيا ومنتدى الآسيان الإقليمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، حيث من المقرر أن يحضر كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.