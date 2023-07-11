انضمام السويد ودعم أوكرانيا.. الأمين العام يناقش أبرز الملفات في افتتاحية قمة «الناتو»

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الناتو"، إنه بعد الموقف التركي، هناك مسار زمني يجب سلوكه لانضمام السويد رسميا.

وأفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن هناك قرارا واضحا من تركيا بموافقتها على انضمام السويد لحلف الناتو.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في وقت سابق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف، إلى البرلمان.

كما أوضح بشأن الأزمة الأوكرانية أنه يجب زيادة حجم الدعم العسكري لكييف وهو التحدي الأكبر.

وأكد ستولتنبرج أنه سيتم اتخاذ قرارات قوية خلال القمة بشأن دعم أوكرانيا، مشيراإلى أن كييف أصبحت أكثر قربا إلى الحلف، ما ينعكس على كل قرارات الحلف.

وقال ستولتنبرج إن حلف الناتو يزيد من مخزونه وإنتاجه من الذخائر العسكرية.

وافاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن روسيا تستخدم الأسلحة العنقودية لاجتياح أوكرانيا بينما كييف ستستخدمها للدفاع عن نفسها.

وعلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن قرار تسليم تركيا طائرات أف - 16 يعود إلى الولايات المتحدة وحدها.